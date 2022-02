Antônio Magalhães, entusiasta da fotografia feirense, morre aos 86 anos

Faleceu no final da manhã desta quarta-feira, aos 86 anos, o fotógrafo Antônio Ferreira de Magalhães. Natural de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais, foi em Feira de Santana onde residiu há 62 anos, que Antônio Magalhães constituiu família e dedicou-se a profissão. Por sinal, um talentoso entusiasta da arte e memória fotográficas. O radioamadorismo foi outra paixão que exercia no cotidiano.

“Magalhães”, como foi carinhosamente chamado, atuou no extinto Jornal Feira Hoje e também fez parte da Associação e Sindicato dos Fotógrafos. Atualmente mantinha um estúdio no Mercado de Arte Popular e possuía um dos maiores acervos de fotos sobre a história da cidade.

Antônio Magalhães era pai do fotojornalista Jorge Magalhães e do professor e fotógrafo Antônio Carlos Bastos de Magalhães, ambos colaboradores da Secretaria Municipal de Comunicação Social, onde atuam no Departamento de Fotografia.

O corpo será velado na capela no Jardim Celestial e o sepultamento está marcado às 17h.

Neste momento de mais profunda dor, o prefeito Colbert Filho se solidariza aos familiares e amigos e destaca a dedicação e o profissionalismo de Antônio Magalhães.