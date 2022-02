Morre em Feira o jornalista e advogado Helder Alencar

“Eu sou ex-jornalista, formado em advocacia mas exercendo procuradoria jurídica. Pauto toda a minha vida pela humildade. Todos os dias que eu acordo eu lembro do filósofo grego Sócrates: “só sei que nada sei”.

Morreu nesta madrugada o jornalista, advogado e escritor feirense Helder Alencar. No próximo dia 19 ele faria 77 anos. Foi editor do jornal “Feira Hoje” e procurador jurídico da “UEFS” onde se aposentou. A morte foi provocada por complicações agravadas com a Covid19. O sepultamento ocorre no Cemitério Piedade, às 11 horas.

Intelectual, dono de uma maiores bibliotecas privadas da cidade, Helder teve uma participação social ativa em diversos momentos da comunidade, tanto na política, quanto na economia e na educação. Era neto do professor Gastão Guimarães, que dá nome a um importante colégio de Feira.

A frase destacada no início foi dita por Helder Alencar em resposta à última pergunta de uma longa entrevista que concedeu ao BF e que está imortalizada no livro “Feira“, onde ele falou para um grupo de jornalistas – Marcílio Costa, Gislaine Sena, Reginaldo Pereira, Everaldo Góes, Claudio Boaventura, Paula Macedo, Crispina Paula, Orisa Gomes, Elsimar Pondé, Daniel Rêgo e Jânio Rêgo – sobre a vida dele no jornalismo, sobre a política e diversos assuntos e pessoas de Feira de Santana.