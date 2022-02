Obras na Marechal provocam a queda de árvore

Caiu uma antiga árvore que sombreava parte da calçada da rua Marechal Deodoro, no centro de Feira de Santana, devido às obras que a Prefeitura vem realizando no local. A falta de isolamento do vegetal exposto ao uso de máquinas pesadas revolvendo terra, provocou a queda da árvore.

Ao longo desse trecho existem diversas árvores e pela própria foto da Prefeitura nota-se que não há o cuidado com a preservação das mesmas. A Prefeitura interditou toda a rua. A queda da árvore atingiu a fiação que existe no canteiro central.

O diretor de operações da SMT, Édimo Pires disse que uma das vias já estava interditada para execução da obra do projeto Novo Centro. Agora, a interdição atinge as duas vias da rua, tendo previsão de concluir os serviços no mesmo dia.

Foto:Izidro Barreto/Secom/PMFSA