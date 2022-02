Departamentos de Letras e de Filosofia da UEFS têm nova direção

Assumiram direção dos Departamentos de Ciências Humanas e Filosofia (DCHF) e de Letras e Artes (DLA) da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) a partir desta quinta-feira (10), respectivamente, o professor doutor Magno Oliveira Macambira [conforme portaria n° 368991, de 07 de janeiro de 2022] e a professora doutora Rosa Eugênia Vilas Boas Moreira de Santana [conforme portaria n° 379002, de 03 de fevereiro de 2022].

Pelo DCHF, a professora doutora Luna Maiana Araújo Freitas é mantida como vice-diretora na nova gestão.Já no DLA, tomou posse como vice-diretora a professora doutora Huda da Silva Santiago. As gestões têm vigência entre os anos de 2022 e 2024. Em solenidades que ocorreram na manhã, no DCHF, e pela tarde de ontem (10), no DLA, os novos diretores e vice-diretoras assinaram o termo de posse,com a reitora da Uefs em exercício, Amali de Angelis Mussi, e demais presentes.

Pela manhã, a reitora em exercício comentou sobre a trajetória dos novos empossados do DCHF na universidade pública e o legado dessa experiência ao assumirem o posto de gestão. “Isso é a maior comprovação não só de comprometimento, mas de tudo o que vocês defendem”, frisou em referência ao envolvimento dos novos diretores e vice-diretoras na luta pela representação dos cursos pelos quais atuaram e vêm participando na condução de projetos pela Uefs e em outros espaços da Educação.

Para Magno Macambira, a expectativa é de “continuidade da gestão anterior”. Ele destacou a necessidade de “ampliação do quadro de servidores, não só de docentes, mas, de técnicos”, principalmente para colaborarem em apoio às atividades de cursos desenvolvidas no turno noturno, considerando,segundo o diretor, a amplitude do departamento, que abrange os colegiados de Filosofia, Geografia, História e Psicologia. E frisou que a gestão do DCHF continuará prezando por “visão social e compromisso com o entorno [comunidade externa] e com as políticas públicas de fortalecimento de minorias”.

A vice-diretora lembrou dos desafios ao longo da pandemia de Covid-19: “a gente pegou toda uma gestão remota”. Mas Luna Maiana disse que “algumas questões que antes da pandemia eram prioridades acabaram sendo renovadas”; e que a atual gestão prezará pelo “bom convívio” com as comunidades internas e externas à Uefs.

À tarde, Amali Mussi falou sobre as mudanças da Educação a partir dos usos de tecnologias de informação e comunicação. E elogiou o desempenho dos cursos dos departamentos de Letras Vernáculas, de Português e Espanhol, de Português e Francês, de Português e Inglês e de Música,sobretudo nesse período de pandemia. A reitora salientou a importância de se caminhar “dando pequenos passos, mas passos seguros”, em relação às possibilidades híbridas de educação sem desconsiderar, segundo ela, os desafios ao DLA para além do atual contexto sanitário.

Empossada, a professora Rosa Eugênia relatou sua experiência como vice-diretora do DLA no período de 2019 a 2021, atravessando a pandemia e chegando ao posto de atual diretora do DLA. De acordo com ela, “o maior desafio, agora, é dar tranquilidade aos nossos professores e alunos, para que eles possam desenvolver todo o trabalho de pesquisa, de aula, dos grupos e projetos de extensão”. E considera que a parceria conjunta que já mantinha com a diretora anterior,Norma Lúcia de Almeida, e com a vice-diretora viabilizará positivamente a continuidade de um diálogo que já tinham com coordenadores de colegiados e professores. Na mesma linha de exposição da diretora anterior e da reitora, Rosa Eugênia prestigiou o empenho de novos servidores, que protagonizam dedicação às atividades acadêmicas e, agora, administrativas também. É o caso da nova vice-diretora do DCHL. “Tenho que retribuir à Uefs tudo o que sou hoje”, enfatizou Huda Santiago, que foi aluna de graduação, especialização e mestrado, além de professora substituta da instituição, e agora atua na gestão.

Participaram ainda das solenidades de posse a chefe de gabinete da reitoria, Taise Bonfim, as Pró-reitoras de Ensino de Graduação (Prograd), Vera Martin, de Extensão (Proex), Rita Brêda, de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis (Propaae) em exercício, Renata Dias Souza, de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PGDP), Aretusa Evangelista, e o Pró-reitor de Administração (Proad) da Uefs, Carlos Eduardo de Oliveira. Pela manhã, também estiveram presentes as professoras do colegiado de Psicologia do DCHF, Joelma da Silva e Louíse Cristina Sobral. À tarde, além daqueles primeiros, recepcionaram os novos integrantes de gestão a Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação (PPPG) em exercício, Flora Juncá, a diretora do Departamento de Saúde (DSAU) da Uefs, Silvia Passos, o esposo da atual diretora do DLA, Elísio Eduardo, e a então diretora do DLA [gestão 2019-2021], Norma Lúcia de Almeida.

Fotos: Edvan Barbosa/UEFS