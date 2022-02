Novos ‘camelôs’ assumem boxes no Shopping Popular a partir desta segunda-feira

Eles deverão comparecer no entreposto entre os dias 14 (segunda) e 17 (quinta), das 8h às 15h, para assinatura do contrato. Eles são os novos ocupantes de boxes no Shopping Popular que seus antigos donos ou permissionários deixaram fechados e a Prefeitura tomou e sorteou com novos interessados, supostamente, camelôs que tinham barracas no centro da cidade, especialmente na rua Sales Barbosa.

A relação com os nomes foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município. Os mencionados deverão levar os documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de endereço (original e cópia). Para a formalização do contrato terão que pagar o boleto da taxa de condomínio e o aluguel.

Conforme a publicação, após a quitação, o contemplado deve apresentar o comprovante à administração da Concessionária Feira Popular a fim de que haja o agendamento para entrega das chaves.

A partir daí, terá o prazo de 15 dias corridos para colocar em funcionamento a atividade comercial, bem como a manutenção do local, caso contrário, perderá o direito de integrar a estrutura do Shopping Popular como permissionário.

