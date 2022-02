Mestre Paraná sobe a “Tribuna Livre” pelo ‘Dia do Maqueiro’

Claudio Borges de Brito,conhecido popularmente como Mestre Paraná, presidente da Associação de Capoeira Ginga Menino, fez uso da Tribuna Livre na Câmara Municipal, nesta quarta (16) não para tratar da capoeira mas para falar sobre o dia do maqueiro, celebrado ontem, 15 de fevereiro, e prestar homenagem aos profissionais da área. Claudio é maqueiro e desenvolve o projeto “Anjos da Guarda” em hospitais das localidades.

“Ano passado usei essa tribuna da Câmara para pedir que pudéssemos aprovar o projeto que estabelecia o dia do maqueiro, e hoje Feira de Santana mostra sua energia e compromisso com o povo ao celebrar esta data, após a lei que determina a comemoração da data. Foi através desse projeto que prefeitos de outras cidades me procuraram para desenvolver a iniciativa em diversos hospitais das localidades. Que orgulho. Feira de Santana está dando exemplo de cidadania e mostrando a valorização dos maqueiros”, disse.

E continuou: “Quem não conhece hoje o Hospital Geral Clériston Andrade? Venho aqui falar através do nosso amigo, José Carlos Pitangueiras, que dá todo o apoio ao nosso projeto “Anjos da Guarda” e aos maqueiros do hospital. E devemos lembrar também do SAMU, que tem os maqueiros como sendo os primeiros profissionais que mantém contato com os pacientes”.