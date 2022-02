PM da Bahia comemora 197 anos

A Polícia Militar da Bahia completou, nesta quinta-feira (17), 197 anos de criada. A data foi celebrada numa solenidade realizada na Vila Policial do Bonfim (VPB), com a presença do governador Rui Costa, do secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino, oficiais e praças da instituição.

Na ocasião foram distribuídas 177 viaturas a unidades operacionais e administrativas, entre elas 150 motocicletas e 27 automóveis quatro rodas. A frota, que custou pouco mais R$ 10,6 milhões, é fruto em sua maior parte do investimento do Governo do Estado. Cinquenta motocicletas são provenientes de convênios da PM com o Departamento de Trânsito (Detran) e sete caminhonetes foram doadas pelo Ministério da Justiça.

“É um orgulho fazer parte deste momento. E aproveito para parabenizar cada profissional que honra a farda desta instituição tão importante para a segurança pública e enche de orgulho os baianos com a sua bravura, dedicação e respeito”, afirmou o titular da SSP.

Homenagens – A manhã na Vila Policial do Bonfim também rendeu homenagens com a entrega de medalhas por tempo de serviço para oficiais e praças da instituição que completaram 10, 20 e 30 anos de serviço público à segurança. O comandante-geral da PM, coronel Paulo Coutinho promoveu as entregas ao lado da cúpula da instituição.

Também foram entregues medalhas de “Amigo da PM”, homenagem feita a personalidades que de alguma maneira colaboraram para o desenvolvimento e crescimento da instituição. Entre os agraciados estiveram o governador Rui Costa, o secretário da SSP, Ricardo Mandarino, a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, e o comandante do Corpp de Bombeiros, coronel Adson Marchesini.

Fotos: Kelly Hosana