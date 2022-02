Domingo tem provas do REDA para agente de endemia: portões fecham às 8:50h

A aplicação das provas para seleção pública de agentes de combate às endemias acontece neste domingo, 20. O processo seletivo sob Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) irá contratar 55 profissionais, que vão atuar na Secretaria Municipal de Saúde. Mais de 5 mil candidatos estão inscritos para realizar a avaliação.

Os portões serão abertos às 8h e fecharão às 8h50. A prova inicia às 9h e será encerrada às 12h. Nenhum candidato terá acesso aos locais após o fechamento dos portões. Sendo assim, os candidatos devem ficar atentos ao horário.

Só podem fazer a prova aqueles que apresentarem o comprovante de vacinação contra a Covid-19, no ato de ingresso na sala de prova, antes da assinatura da lista de presença. Será obrigatório o uso de máscara – a retirada do equipamento de proteção ou a recusa de usá-la motiva o egresso do participante da sala e do local de aplicação da prova.

A contratação terá duração de dois anos, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. O salário inicial é de R$ 1.553,14, mais insalubridade. A carga horária é de 40 horas semanais.

Confira em anexo os nomes dos candidatos e locais da avaliação: