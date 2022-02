Colbert move sete processos contra Fernando Torres

“É uma situação incômoda, mas vai ficar assim. Eles estão muito distantes dos interesses da cidade, só olham os seus”.

A frase é do prefeito Colbert Filho (MDB) ao comentar para o jornal A Tarde sobre o fato de governar com uma minoria na Câmara de Vereadores de Feira.

Em Feira – explica o jornal – Colbert vive em guerra com o presidente da Câmara, Fernando Torres (PSD), contra quem move sete processos e vem governando com minoria na Câmara.

A oposição ao prefeito liderada por Torres agrega desde vereadores eleitos na coligação de Colbert até os eleitos por partidos de oposição, como o PT e o PSOL.

Na matéria do A Tarde, publicada na coluna de Levi Vasconcelos, Colbert também reitera que vai apoiar o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto ao.governo do Estado, mesmo que o MDB faça a aliança com o candidato governista.