Fernando Torres cobra mais discussão sobre a nova Ceasa

O presidente da Câmara de Vereadores de Feira, Fernando Torres (PSD) cobrou ontem mais discussão sobre a construção da “nova Ceasa” já anunciada pela Prefeitura de Feira. “Causa estranheza que um empreendimento deste nível esteja sendo feita sem discussão”, reclamou, ontem, dutante audiência pública com trabalhadores do Centro de Abastecimento.

A aprovação do requerimento da Trade Holding Ltda e o Chamamento Público contêm praticamente o mesmo texto e foram publicados no mesmo dia, 7 de dezembro, no Diário Oficial do Município.

Torres disse que é “um golpe” contra os ocupantes do atual Centro de Abastecimento. A Prefeitura não vai fazer uma PPP, segundo o prefeito disse nas rádios. Então o que eles querem é atrapalhar a vida de vocês. Isso é uma falta de humanidade, de empatia com o ser humano, é um golpe, tanto com os trabalhadores do Centro de Abastecimento quanto com a Câmara, porque a gente não tem o que fazer; nós estamos de mãos atadas