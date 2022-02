Vídeos do Oxe Oxente divulgam o legítimo repente nordestino

Meu cumpadi, minha cumadi, Nivaldo Cruz começa com essa saudação os vídeos através dos quais ele lhe leva a um mundo especial, singular e irresistível do Nordeste: o da poesia popular, da rima, dos cantadores de viola, dos violeiros e repentistas.

“Um Repente dos Mestres do Repente“. é o nome da série do Oxe Oxente, apresentado por Nivaldo. Num dos mais recentes, ele declama os versos de Antônio Marinho, repentista Antônio Marinho do Nascimento nascido a 05 de abril de 1887, no município de São José do Egito, sertão de Pernambuco, e morreu na mesma cidade, a 29 de setembro de 1940.

Este é o homenageado desta edição do nosso ‘Um Repente Dos Mestres Do Repente’, do Canal Oxe Oxente, no Youtube