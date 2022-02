Embasa começa em março atendimento presencial no SAC da Rodoviária

A partir do próximo dia 3 de março, a Embasa retomará o atendimento presencial aos clientes de Feira de Santana, que tinha sido suspenso em função da pandemia da Covid 19. O atendimento passará a ser disponibilizado no SAC Feira Centro II (Rodoviária) e deverá ser agendado previamente, através do aplicativo SAC Digital ou no site www.sacdigital.ba.gov.br . As antigas lojas de atendimento da empresa, na Rua de Aurora e no bairro Campo Limpo, foram desativadas.