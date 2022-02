Zé Neto sobre Otto Alencar: “leal, muito correto e responsável”

“Otto é um bom nome. Ele foi muito leal à base, muito correto e responsável, além de ter uma ótima relação com Lula. Seria maldade da minha parte colocar qualquer pontuação na candidatura de Otto, mas não posso falar pelo meu partido“, disse o deputado federal Zé Neto, em declaração divulgada hoje pelo site BNews, de Salvador.

O site destaca que as palavras do deputado vão “na contramão” de outras lideranças petistas que “se organizam para defender a permanência de Jaques Wagner (PT-BA) como nome a ser lançado”.

“A gente tem que manter a unidade nesse momento, a coisa mais importante é não perder a harmonia. Tínhamos uma fórmula ideal com Rui Costa cumprindo o mandato de governador até o fim, Wagner sendo lançado ao posto, Otto no Senado e um vice ainda a discutir. A situação passou por mudanças e agora há muito ainda o que conversar, Otto precisa também se posicionar e, com calma, vamos definir o caminho”, pontuou o deputado.