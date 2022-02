Bule-Bule teve pé esquerdo amputado por causa da diabetes

Em outubro do ano passado, o mestre de Cultura popular, repentista e sambador Bule-Bule, submeteu-se a uma cirurgia para amputar o pé esquerdo em virtude de problemas diabéticos. Há cerca de cinco anos Bule-Bule submeteu-se a um transplante de rins, com sucesso.

Depois de vários meses sem aparecer, ontem (domingo,27) o poeta com o filho gravaram um vídeo explicando o que houve, agradecendo a solidariedade e solicitando ajuda ou contribuição para o artista, por ora, impossibilitado de promover e participar de eventos.

Você pode ajudar o nosso Mestre, seja contribuindo com qualquer quantia para as despesas médicas através do PIX 041 849 045 72, adquirindo alguma das suas obras no site www.cordelizar.com.br ou simplesmente emanando boas energias para que Deus e a Virgem da Conceição continue abençoando e protegendo o nosso poeta.

Na Feira de Santana você pode adquirir a arte de Bule-Bule na banca de cordel de Jurivaldo no Mercado de Arte Popular, o MAP.