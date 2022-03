Bares de pouco luxo e muita fama nos anos 70/80

Dos muitos bares no centro cidade de Feira de Santana, inesquecíveis aqueles de pouco luxo, mas de muita fama. Entre eles, O Boteco, do Sargento Regis da famosa carne de sol(foto); A Catucha, do grande Aniceto, famoso por avisar ao freguês que tinha “esticado” a conta; A Coréia, no Beco do França do paciente Edgar; O Bar de Lambão da disputada dobradinha na Rua do ABC e a Farmácia de Cumpadinho, no Beco do Mocó.

