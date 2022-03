Eurico Alves, o poeta modernista da Feira

Ele foi um dos participantes de Arco & Flexa, revista liderada pelo crítico Carlos Chiachio e que circulou em Salvador, em finais dos anos 20, contribuindo para a introdução do ideário modernista na Bahia.

Sua presença em Arco & Flexa, ao lado de poetas como Carvalho Filho, Hélio Simões, Plínio de Aguiar e Godofredo Filho, e publicação esparsa em periódicos diversos (inclusive de outras capitais do Nordeste) já lhe reservava um lugar de destaque no cenário das letras da Bahia.

Na década de 30, um episódio chamou a atenção para o nome de Eurico Alves: o famoso diálogo poético com Manuel Bandeira. Sob o impacto da leitura do livro Libertinagem , de Bandeira, ele escreveu um poema, intitulado “Elegia para Manuel Bandeira”, convidando o poeta pernambucano a visitar Feira de Santana.

Sem o seu conhecimento, Carvalho Filho datilografou os versos e enviou para Bandeira, que respondeu com outro poema. “Eu não estava operando no hospital, quando apareceram Carvalho e Godofredo Filho com a Escusa”, registrou Eurico Alves, em carta para sua filha Maria Eugenia Boaventura.

Nos anos 60, a “Escusa”, que já havia saído em livro, integrou uma antologia, organizada pelo próprio Bandeira, com o título de Meus poemas preferidos

ELEGIA PARA MANUEL BANDEIRA

Estou tão longe da terra e tão porfazer o céu,

quando subir esta serra tão alta…

Serra de José das Itapororocas,

afogado no céu, quando a noite se despe

e crucificado no sol se o dia gargalha.

Estou no canto da terra onde as mãos de mil virgens

tecem o céu de corolas para meu acalanto.

Perdi completamente a melancolia da cidade

e não tenho tristeza nos olhos

e espalho vibrações da minha força na paisagem.

Os bois escavam o chão para sentir o aroma da terra,

e é como se arranhassem um seio verde, moreno.

Manuel Bandeira, a subida da serra é um plágio da vida.

Poeta, me dê esta mão magrada a bater nas teclas tão confortáveis

da máquina desumanizada fria

e venha ver a vida da paisagem

onde o sol faz cócegas nos pulmões que passam

e enche a alma de gritos da madrugada.

Não desprezar os montes escalvados

tal o meu romântico homônimo de Guerra Junqueiro.

Bebo leite aromático do candeial em flor

e sorvo a volúpia da manhã na cavalgada.

Visto os couros do vaqueiro

e na corrida do cavalo sinto o pequeno chão para a galopada

Aqui come-se carne cheia de sangue, cheirando a sol. Que poeta nada! Sou vaqueiro. Manuel Bandeira, todo tabaréu traz a manhã nascendo nos olhos e sabe de um grito atemorizar o sol. Feira de Santana! Alegria! Alegria nas estradas, que são convites para a vida na vaquejada, alegria nos currais de cheiro sadio, alegria masculina nas vaquejadas, que levsou para a vida em arrasta também para a morte! Alegria de ser bruto e ter terra nas mãos selvagens! Que lindo poema cor de mel esta alvorada! A manhã veio deitar-se sobre o sempre verde. Manuel Bandeira, dê um pulo a Feira de Santana e venha comer pirão com carne assada de volta do curral e venha sentir o perfume de eternidade que há nestas casas [de fazenda, nestes solares que os séculos escondem nos cabelos [desnatrados das noites eternas venha ver como o céu aqui é céu de verdade e o tabaréu como se parece com Nosso Senhor.

Juraci Dórea é escritor, poeta e artista plástico.

foto: Eurico Alves Boaventura em 1946/Reprodução do livro “A Paisagem Urbana e o Homem – Memorial de Feira de Santana” (2000), de Eurico Alves Boaventura, organizado pela filha, Maria Eugênia Boaventura)