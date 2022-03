Podcast que promove artistas do interior da Bahia é o primeiro da região com LIBRAS

Estreou na última segunda-feira, 28 de fevereiro, no YouTube, o podcast “Rap é o Som”, apresentado pelo rapper ErriVance e o cineasta Jheffeson Jheksom, o podcast entrevistará artistas baianos do interior a fim de promover e valorizar seus trabalhos. Além disso, o podcast será o primeiro do Brasil a ser transmitido com tradução em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais).

Para o rapper e apresentador ErriVance, a inserção das LIBRAS levanta uma reflexão: sobre o acesso dos PCD’s a cultura, “Além disso, a iniciativa deste projeto traz consigo a seguinte reflexão? Existem PCD’s que consomem Cultura? Sabendo que sim, trazemos o ineditismo de produzir um conteúdo audiovisual voltado para temática cultural acessível para comunidade surda.”

A cantora Sued Nunes, a rapper Duquesa, o rapper Hiran, o integrante do grupo Sincronia Primordial, DimmeRoots e a digital Influencer Guh Trindade são os convidados do programa. Os episódios serão disponibilizados no canal EducaRapTV no YouTube. As entrevistas também serão transmitidas no Programa Rap é o Som da Rádio Comunitária Santa Cruz FM 87,9 em parceria com o Projeto de Extensão Educa Rap da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

Para mais informações, acesse o Instagram @educarapufrb e o canal EducaRapTV no YouTube.

O projeto tem apoio financeiro do estado da Bahia através da Secretaria de Cultura (Prêmio Cultura na Palma da Mão/PABB) via Lei AldirBlanc, redirecionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.