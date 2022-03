Câmara não protocolou documentos para a CPI da Saúde levados por Marcelo Brito

Oficialmente a Câmara de Vereadores de Feira de Santana não recebeu os documentos levados hoje pelo secretário municipal de Saúde, Marcelo Brito. Ninguém quis assinar o termo de recebimento embora tenha sido autorizado o descarrego dos volumes, cerca de 20 caixas de papelão, que chegaram em dois veículos. Com a negativa de protocolar as caixas, o secretário então pegou o testemunho com assinaturas de duas pessoas que trabalham numa casa comercial vizinha.

O secretário Marcelo Brito chegou cinco minutos antes do horário marcado para a oitiva da CPI da Saúde . A notícia do ‘desconvite’ já estava na imprensa mas o secretário disse que não foi comunicado oficialmente, por isso estava ali e estava trazendo consigo a documentação solicitada pela CPI.

O presidente Fernando Torres estava na Casa, foi avisado da presença do Secretário mas não foi recebê-lo. O secretário ficou no hall interno acompanhado de assessores e pessoas da imprensa. Cerca de 15 minutos depois o Presidente desce apressado as escadas que dão ao hall e passa direto para o portão lateral de saída, ignorando completamente a presença do Secretário, entra no carro e vai embora.