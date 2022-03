Governador Rui Costa em Biritinga nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (9), o governador Rui Costa está em Biritinga, a 80 km de Feira de Santana, onde entrega obras e autoriza novas intervenções que vão beneficiar os moradores do município e de seu entorno. Em agenda que terá início às 9h, Rui dará por entregue a implantação do sistema integrado de abastecimento de água das localidades de Santa Cruz, Santa Cruz I, Baixa Funda, Baixa Funda I, Baixa Funda II, Baixa Funda III, Barro Branco, Barro Branco I, Cajueiro, Pelo Sinal, Tapera e Roça do Mato.

O trabalho é resultado de uma parceria da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado (Sihs), por meio da Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento (Cerb), com a Prefeitura de Biritinga.

Rui vai assinar ordem de serviço para a Secretaria de Educação do Estado (SEC) ampliar e modernizar o Colégio Estadual de Biritinga, com implantação de cinco salas de aula, auditório, refeitório, vestiário, subestação, n, paisagismo, reforma e cobertura da quadra poliesportiva. Ele vai ainda liberar o início da obra de recuperação das rodovias BA-084 e BA–233, no trecho da passagem urbana de Biritinga. O serviço será realizado pela secretaria estadual de Infraestrutura (Seinfra).

A Seinfra também será autorizada a deflagrar o processo licitatório para recuperação asfáltica da Rodovia BA-233, no trecho entre Biritinga e Serrinha.

Já a Conder, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur), receberá autorização para celebrar convênio com o município de Biritinga para pavimentação em paralelepípedo nas ruas Presidente Mendes, São Caetano, Ailan Figueiredo e Antônio Balbino, no Bairro Vaquejada