Na Banca de Jurivaldo você encontra Cordel de Bule-Bule

Na banca de Jurivaldo, no Mercado de Arte Popular, no centro de Feira de Santana, tem mais de 30 títulos, diferentes, em folhetos de cordel de Bule-Bule.

A produção do poeta é mais do que isso. Os cordéis de Bule-Bule abrangem fatos e assuntos de repercussão no país, em especial a Bahia em se tratando de Bule-Bule, poeta nascido em Antônio Cardoso, a cerca de 30 km de Feira de Santana.

Bule-Bule sofreu recentemente a amputação de um pé, em virtude de diabetes. Formou-se uma rede de apoio para ajudar ao mestre de alguma forma.

Compre um trabalho do artista!