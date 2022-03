Neste domingo tem feira de arte na avenida Getúlio Vargas

O Arte na Avenida será retomado neste domingo, 13, no canteiro central da Getúlio Vargas, nas imediações da rua São Domingos, das 8h às 13h. É a 16ª edição do projeto que leva criatividade, inovação e artesanato para uma exposição a céu aberto.

Oportunidade também para músicos e cordelistas divulgarem seus trabalhos. Quem quiser expor pode fazer o cadastro prévio na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Equipes do órgão municipal também estarão no local, no dia do evento, para orientar.

“A cada edição do Arte na Avenida temos em média 400 expositores”, destaca o gestor da pasta, Jairo Carneiro Filho. A partir de abril, o projeto vai ocorrer no primeiro domingo do mês.

Vale lembrar que é importante cumprir as medidas de segurança contra a Covid, como uso de máscara e o distanciamento. O projeto é uma iniciativa da sociedade civil e com apoio da Prefeitura.