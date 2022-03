Bolsonaro vem a Feira na próxima semana com o ministro João Roma

O presidente Jair Bolsonaro vem a Feira de Santana visitar a obra de duplicação da BR-116 Norte, próxima quarta-feira,dia 16, acompanhado do ministro da Cidadania e pré candidato a governador da Bahia, João Roma.

A informação inicial é que ele chega primeiro em Salvador onde visitará as Obras Sociais Irmã Dulce.

Em Feira de Santana ele seria recebido pela deputada federal Dayanne Pimentel, que chegou a ser considerada a ‘Bolsonara da Bahia’ mas rompeu com o governo federal. No segundo turno eleitoral, o ex-prefeito Zé Ronaldo declarou apoio ao capitão mas não houve mais aproximação. Ronaldo, no entanto, é próximo a João Roma. O prefeito do município, Colbert Filho (MDB) deverá receber e acompanhar o presidente cumprindo o que manda o protocolo.