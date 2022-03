Caixa atende OAB e reabre posto de atendimento na Justiça Federal

A Caixa Econômica Federal reabre na segunda-feira, 14, o Posto de Atendimento Bancário na sede da Justiça Federal em Feira de Santana. A reabertura atende a um pleito formal da subseção da OAB em Feira.

A Comissão de Direito Previdenciário da OAB Subseção Feira de Santana, bem como o presidente da instituição, Raphael Pitombo, e a vice-presidente, Lorena Peixoto, reuniram-se com o superintendente da Caixa Econômica Federal, Paulo Cezar Silveira Alves Junior, no último dia 23 de fevereiro, para tratar acerca da possibilidade de reabertura do PAB (Posto de Atendimento Bancário) na sede da Justiça Federal.

Durante o encontro, também foi discutida a possibilidade de aumentar a quantidade de advogados(as) atendidos(as) por dia, bem como a necessidade de agilizar tais atendimentos. Ainda, foi abordado na reunião o pagamento dos RPVs (Requisições de Pequeno Valor) no próprio Posto e não mais na agência da Caixa situada no Boulevard Shopping.

Segundo Raphael Pitombo, a reunião foi produtiva, tendo em vista que o superintendente da Caixa atendeu ao pleito de reabertura do PAB. “A reabertura proporcionará um atendimento mais especializado e voltado para a advocacia”, disse.

Também foi sugerido pela diretoria da OAB que fosse criado um formulário, para que este fosse enviado ao banco solicitando o pagamento do RPV. “Assim, o(a) advogado(a) só precisaria ir ao banco para fazer o saque dos valores, sendo que esse formulário já ajudaria no adiantamento do processo de saque por parte da agência. A Caixa se comprometeu a analisar a viabilidade disso”, afirma Lorena Peixoto.