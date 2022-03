Prefeitos de Feira e Campinas assinam protocolo de intenções

O prefeito de Feira de Santana publicou nas redes sociais fotos dele com o prefeito de Campinas, São Paulo, acompanhadas de texto onde ele diz que assinou protocolo de intenções “que visa ampliar o relacionamento entre as duas cidades para promover a integração em diversos projetos” entre Feira e a cidade paulista.

Em uma das fotos o prefeito, que também é médico, Dario Saad, está com um chapéu de vaqueiro baiano na cabeça, presente simbólico que lhe foi dado por Colbert Filho(MDB). O prefeito de Campinas é do Partido Republicanos.

Abaixo, o texto do prefeito de Feira no Facebook:

Ontem estive em São Paulo, na prefeitura de Campinas, buscando estreitar relações em prol do desenvolvimento tecnológico e do empreendedorismo de nossa cidade.

Juntamente com o prefeito Dário Saadi, firmamos a assinatura do protocolo de intenções, que visa ampliar o relacionamento entre as duas cidades para promover a integração em diversos projetos.

Feira de Santana sente orgulho em se tornar cidade-irmã de Campinas.

