Cacauicultura começa a ganhar espaço no Oeste da Bahia

Encerrou na sexta-feira (11), a missão institucional de dois dias do Governo do Estado ao Oeste baiano com dez investidores do Sul da Bahia. Na quinta-feira (10), o vice-governador João Leão, secretário do Planejamento, reuniu-se com o grupo e apresentou o projeto do Polo Agroindustrial e Bioenergético do Médio São Francisco e do cacau do Cerrado, dando o pontapé inicial à viagem. Os empresários demonstraram interesse nos projetos visitados.

“Temos atraído muitos empresários interessados em conhecer as instalações dos projetos em desenvolvimento no Polo Agroindustrial e Bioenergético e de viticultura em implantação na região. Há expectativas para a produção de cana-de-açúcar e grãos e temos expandido e apostado na diversificação de outras culturas agrícolas como uva, tomate, inhame e batata, bem como, na agropecuária. A cacauicultura também começa a ganhar espaço no Oeste baiano e os produtores do Sul baiano tiveram a oportunidade de ver de perto as experiências que estão sendo feitas”, declara Leão.

Em dois dias, a comitiva, ciceroneada por Leonardo Góes, secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), e Herbert Oliveira, diretor de Planejamento Territorial da Secretaria do Planejamento (Seplan), fez visita técnica aos viveiros de produção de mudas da BioBrasil, a área clonal experimental do Cacau do Cerrado e a Fazenda Escola do Distrito Irrigado do Nupeba e Riacho Grande (DNR), em Riachão das Neves. Além de projetos do Polo Agroindustrial, como a Serpasa Agroindustrial, primeira usina sucroalcooleira, em Muquém do São Francisco, as Fazendas São José, Euroeste e a Fazenda Escola Modelo, em Barra.

“A boa gestão dos recursos hídricos vai proporcionar o avanço da agricultura irrigada de forma sustentável, sempre considerando os diversos usos da água. Os projetos comandados pelo vice-governador João Leão levam em consideração a importância da integração dos setores do governo para o desenvolvimento econômico no Estado. Essa é uma estratégia que garante o crescimento da região gerando emprego e renda para população”, destacou o titular da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Leonardo Góes.

O produtor rural Fausto Pinheiro, que ajudou a organizar a comitiva de empresários do Sul, do ramo de cacau e fruticultura, afirma que o local é propício para expansão da fruticultura por conta do potencial de água, solo e tecnologia disponíveis. “Barra é um município que me surpreende cada vez que retorno aqui. Acredito que estamos abrindo uma nova oportunidade de negócios para Bahia se transformar novamente em um grande produtor e cacau e fruticultura. Todos estão impressionados, eles tinham pouco conhecimento do que viram e estão motivamos a investir”, afirma.

“Todos ficaram impressionados com o nível tecnológico e de profissionalismo dos Projetos do Cacau do Cerrado e da BioBrasil, que têm como um dos principais acionistas o Grupo Schimdt Agrícola, que já atua no agronegócio na região, com mais de 37 mil hectares de área plantada de soja, milho e algodão, e também de banana. As condições edafoclimáticas, as terras férteis e planas, e a disponibilidade hídrica comprovam o enorme potencial dessa nova fronteira de cacauicultura, que já se apresenta como uma realidade do nosso Estado”, diz Herbert Oliveira, diretor de Planejamento Territorial da Seplan.

O professor da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Dário Ahnert, que acompanhou a comitiva, diz que enxerga muita oportunidades na agricultura e pontua a importância do apoio do governo do Estado. “O cacau já tem sido trabalhado e tem boas tecnologias, agora é estabelecer a cultura aqui. Tem uva, soja, possibilidade de tomate e oportunidade para pequenos e grandes empreendimentos, com a força especial do Governo do Estado para potencializar e fazer acontecer na prática. É um momento de crescimento, espero que o apoio continue apoiando para que tudo amadureça e dê resultados que essa região e a Bahia merecem”.