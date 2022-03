Zé Neto faz audiência pública no bairro do Tomba

O deputado federal Zé Neto (PT) realiza nesta segunda-feira (14), às 18:30h, uma audiência pública para discutir o projeto de requalificação e cobertura da Feirinha do Tomba, em Feira de Santana.

O evento é no espaço 2 de Julho, situado na rua Corinto – nº 180 (primeira rua à direta após a Farmácia do Povo na Praça do Tomba).

A obra será viabilizada com emenda de R$ 1,5 milhão designada por Zé Neto, em parceria com o deputado estadual Robinson Almeida e os vereadores Silvio Dias, Professor Ivamberg e Luiz da Feira.