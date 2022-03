Governador Rui Costa visita hoje o sul do estado

O governador Rui Costa visita, nesta terça-feira (dia 15), às 9h, o município de Almadina, a 390 km de Feira de Santana, no Sul da Bahia, para anunciar novos projetos para a população. Rui vai assinar ordem de serviço para construção de sistema de abastecimento de água na localidade de Pancadinha, situada a 5km da sede da cidade. A obra será executada pela Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento, vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs).

Durante a viagem, Rui autoriza a Secretaria de Educação do Estado (SEC) a deflagrar o processo de licitação para modernização do Colégio Estadual Senador Luiz Viana Filho, com implantação de biblioteca, refeitório, auditório e quadra poliesportiva. Já a Superintendência dos Desportos da Bahia (Sudesb), vinculada à Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), receberá autorização do governador para firmar convênio com o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Litoral Sul (CDS Litoral Sul) para construção de uma areninha campo society.

Por sua vez, a secretaria estadual de Infraestrutura (Seinfra) será autorizada a iniciar concorrência pública para pavimentação asfáltica da rodovia BA-262, no trecho entre Almadina e Floresta Azul. Ainda em Almadina, Rui vai anunciar a licitação, a ser realizada pela Seinfra, para pavimentação das rodovias BA-130 / BA-262 / BA-263, no trecho entre Itambé, Itapetinga, Firmino Alves e Floresta