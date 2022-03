Duas noites de ‘sanfona e chorinho’ no Teatro Margarida Ribeiro

Nos dias 25 e 26 Feira de Santana vai sediar o “Festival da Sanfona e do Chorinho”, no Teatro Margarida Ribeiro, com apresentações a partir das 20h. O evento traz músicos experientes e importantes para a cultura local e nacional. O festival é gratuito, aberto a todos os públicos e tem o apoio da Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicação e Cultura Egberto Tavares Costa (Funtitec). A iniciativa é da Libélula Produções Artísticas.

A programação é aberta com shows instrumentais do acordeonista Rogério Ferrer e do bandolinista Ricardo Marques Trio, instrumentistas do Brasil que provavelmente irá apresentar chorinhos na guitarra. O primeiro dia será encerrado com Tito Pereira Trio. No dia seguinte a programação continua com apresentações dos Irmãos Barros Reis, duo de violinistas, seguida pelo grupo Mandaia, famoso grupo de chorinho da Bahia, encerrando com Gel Barbosa, acordeonista paraibano..

Segundo Carlos Pitta, um dos idealizadores e coordenadores, o evento não possui caráter competitivo, sendo apenas uma mostra cultural para a população e também uma forma de mostrar aos estudantes da música a riqueza de interpretações dos artistas.

“Vamos mostrar boa música popular brasileira através de grandes artistas. Estamos levando aos municípios uma riqueza cultural e cheia de elementos artísticos”, afirma Carlos Pitta. Além dele, o artista Toinho Campos também é responsável pela idealização e coordenação do festival.