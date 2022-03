A intimidade do repórter

Gozando de muita intimidade com o líder político ACM, o radialista Carlos Geilson ao contrário de alguns colegas, não tinha dificuldade para entrevistar carlistas detentores de cargos e mandatos no executivo e legislativo.

Em julho de 1997, mais uma vez entrevistou o governador Paulo Souto direto da residência governamental.

Depois citar ações do governo em todo Estado e renovar promessas para Feira de Santana, o governador recebeu uma informação do radialista.Geilson disse que as oposições tinham encontro agendado para esta cidade, no CAIC – Feira VII, visando às eleições majoritárias e proporcionais de 1998.

Souto agradeceu a informação dizendo que torcia para que as oposições aumentassem a frequências dos encontros.

O radialista quis saber as razões da torcida e Souto foi rápido à resposta: – Olha Geilson, é que toda vez que eles se reúnem vem alguém de lá pra cá.