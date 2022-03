Orçamento 2022 de Feira foi publicado por Colbert

O prefeito Colbert Filho sancionou hoje, 21, a Lei Orçamentária Anual (LOA) que estima a receita e prevê a despesa para o exercício de 2022. Desta forma, o chefe do Executivo Municipal está cumprindo em onze dos 15 dias que estabelece o prazo legal para sancionar o documento, conforme a Lei Orgânica.

A publicação consta em edição extra do Diário Oficial Eletrônico nesta segunda-feira, 21. A Prefeitura de Feira de Santana contará com um orçamento de R$ 1.653.172.890 para ser aplicado no exercício financeiro deste ano.

Para a Saúde será destinado R$ 486.669.448 dos recursos; Educação R$ 402.965.645; Administração R$268.625.060 e Serviços Públicos R$ 119.787.971.

Já o orçamento para a pasta da Fazenda é de R$ 87.129.132; Gabinete do Prefeito com R$ 75.528.232; Desenvolvimento Social R$ 43.182.544; Transporte e Trânsito R$ 27.270.500; Planejamento R$ 23.735.765 e a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer R$ 19.851.800.

A Comunicação Social tem como orçamento R$ 12.145.000; Desenvolvimento Urbano R$ 11.814.530 e a Secretaria do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico R$ 7.455.750. O orçamento da Câmara Municipal é de R$ 35.277.404.

O documento dispõe ainda de alguns vetos. Leia aqui o conteúdo completo.