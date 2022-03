Zé Ronaldo afirma que atraso no Orçamento prejudicou Feira

Em entrevista à repórter Dandara Barreto, no programa Transnotícias, o ex-prefeito de Feira, Zé Ronaldo, disse torcer por um bom diálogo entre o Executivo e o Legislativo de Feira e confirmou que o Município sofreu prejuízos com a tardia votação do Orçamento 2022, explicando que a arrumação do orçamento se faz em janeiro, mas por causa disso está sendo em março”

Para o ex-prefeito são necessários, agora que o Orçamento foi publicado, mais 20 dias para o Governo fazer os ajustes em secretárias e órgãos.

Zé Ronaldo também fez, a pedido da repórter, uma avaliação do governo de Colbert, seu aliado e sucessor, e valeu-se das últimas pesquisas divulgadas em dezembro onde mostram o Governo em situação confortável. E se afirmou como um politico que se guia por pesquisas. “A minha opinião pessoal seria suspeita pelo nível de amizade e relação que tenho com Colbert“.