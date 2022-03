Historietas

Na praia da Ribeira, segunda-feira, não a Segunda Gorda da Ribeira que acabou faz tempo, fui comer o pirão do sobe e desce, a verdurada, o cozido que hoje atrai gente de tudo que é lugar. Na mesa ao lado do restaurante ao lado da Igreja da Penha um homem começa a se engasgar com um quiabo colado na garganta. Por sorte uma enfermeira comia também no local, foi lá, meteu a mão na boca e arrancou o quiabão. O homem respirou forte, agradeceu e rindo disse para a moça: “Você podia empurrar pra dentro ao invés de tirar e jogar fora”. Foi uma gargalhada geral. Passou o estresse e comemos dobrado. Tendo cuidado com os quiabos. Ele, em agradecimento, mandou cervejas para todas as mesas.

Relacionado