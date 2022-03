Jogos Escolares da Bahia começam nesta quinta-feira

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) realiza, nesta quinta-feira (24), às 9h, no auditório do órgão, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, o lançamento dos Jogos Escolares da Bahia (JEB) 2022, que tem como tema “Esporte educacional como estratégia de inclusão e busca ativa na Bahia”. O projeto se constitui como uma grande ação que envolve as escolas da rede pública municipal e estadual, bem como da rede privada de todo o estado. A atividade será transmitida pelo canal da SEC no YouTube.

Os Jogos Escolares da Bahia (JEB), desenvolvidos no âmbito da Bahia, dão prosseguimento às ações de fortalecimento e fomento da cultura corporal no currículo da Educação Básica. O evento contará com a entrada dos estudantes representando as modalidades do JEB; apresentação cultural dos estudantes do Colégio Estadual Lomanto Júnior; apresentações de capoeira e de ginástica; exibição de vídeos de estudantes atletas do Colégio Estadual Arnaldo de Oliveira, de Caém, e do Colégio Estadual Américo Simas, de Lauro de Freitas; e apresentação artística dos estudantes do Colégio Estadual Cosme de Farias.

As modalidades são desenvolvidas por meio de festivais e competições, que procuram respeitar as vocações territoriais, além de dois esportes federados (individuais e coletivos), a exemplo de de capoeira, judô, vôlei de praia, basquetebol (especial), rugby, badminton e ginástica rítmica, corrida de orientação, futebol de travinha e as experiências inovadoras. Neste ano, a expectativa de participação é que seja superior aos números de 2019, quando foram celebrados dez anos dos jogos com a presença de mais de 148 mil estudantes em 384 município.

Serão realizadas as etapas Escolar, Municipal, Polos, Territorial e Interterritorial, entre os meses de março e julho. Depois das seletivas, acontecerá a Etapa Estadual, no mês de agosto. Os campeões da etapa estadual, com idade entre 15 e 17 anos, participarão dos Jogos da Juventude, no mês de setembro, em Aracaju. E os com idade entre 12 e 14 anos disputarão os Jogos Escolares Brasileiros, no mês de novembro, no Rio de Janeiro.