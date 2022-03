César Cielo motiva estudantes de Medicina da UniFTC Feira

Mais do que uma palestra, a participação do nadador e recordista olímpico César Cielo na programação da primeira semana do curso de Medicina do Centro Universitário UniFTC de Feira de Santana foi o compartilhamento de vivências de uma história de vida repleta de desafios. Na tarde de quarta-feira (23), durante a Palestra 101%, o medalhista aproveitou para dar um recado para estudantes e professores da instituição: O primeiro passo é cada um ter a noção exata do tamanho de sua vontade.

Querer ser o melhor sempre foi o foco do menino de 13 anos, que chegou aos 35 colecionando medalhas e sonhos – ou seriam resultados? Direcionar o foco, definir a importância do agora e rever limites são alguns passos decisivos para uma grande jornada. Destacando que os conhecimentos sobre competitividade valem para qualquer área, Cielo ensinou que “independente de ter um resultado bom ou ruim, isso deve servir para impulsionar novas tentativas”.

Confiança – Com o tempo fui descobrindo que o que eu falava e a forma como eu falava para mim tinha um impacto muito grande. Nas competições, ficava mais ou menos confiante”, contou o campeão olímpico que atualmente mantém um instituto que leva o seu nome e promove iniciação para a natação competitiva e de onde já saíram mais de 30 campeões brasileiros individuais.

“Nossa ideia é massificar a base, ensinar a esses meninos e meninas que o esporte é uma ferramenta que abre portas”, afirmou.

Muito além de buscar ser campeão, como deixou claro o nadador para os estudantes da Rede UniFTC, é importante oportunizar ao máximo as chances que surgirem. “Momentos de fraqueza todos nós temos, eu tive muitos. Nessas horas temos que pensar daqui a 5 anos, eu vou me arrepender dessa decisão? E quanto aos 101%, o sugestivo tema da palestra? A resposta é simples: “100% é para “chegar lá, 101% é para ganhar”. Com esta visão, Cielo alertou os jovens estudantes que, para eles, a medalha de ouro (ou os 101%) pode ser uma pós-graduação ou a escolha da especialidade.

Para professor Cristiano Lôbo, reitor da UniFTC Feira de Santana, o ponto mais marcante da palestra do nadador foi a sua capacidade de motivar pelo exemplo de sua própria trajetória. “Foi um momento único em nossa instituição, propagando a ideia de que tudo é possível quando há objetivo e foco”, destacou. Presentes ao evento também, o Vice-presidente da área de Saúde da Rede UniFTC, a professora Marcly Amorim Pizzani, diretora da unidade, coordenadores de cursos e professores de várias áreas do conhecimento.