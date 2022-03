Silvério Silva recebe moção de parabéns da Câmara dos Deputados

A moção de parabéns ao radialista Silvério Silva, 80 anos, proposta pelo deputado federal Zé Neto (PT-BA), foi publicada no Diário Oficial da Câmara dos Deputados, dia 22. A homenagem faz referência aos 60 anos de atuação do decano do radiojornalismo na Bahia, especialmente em Feira de Santana, onde apresenta um programa dominical na Rádio Sociedade News FM, batizado com seu nome e líder de audiência no horário.

“Uma justíssima homenagem a essa figura extraordinária, lenda viva do rádio baiano e o mais longevo em atividade na nossa Princesa do Sertão, quiçá no estado, que desempenha um papel importantíssimo junto com sua família, levando informação com credibilidade, entretenimento e prestação de serviço à sociedade”, justificou o parlamentar.

Conhecido como o ‘Showman da Bahia’, Silvério Silva é natural de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, tem cidadania feirense e já atuou nas principais emissoras de rádios em Feira, como a Subaé AM, onde ao longo de 20 anos entrevistou diversas personalidades da música nacional, dentre elas, o Rei Roberto Carlos e Nelson Gonçalves.

Na televisão, participou do extinto Cassino do Chacrinha, na Rede Globo, e foi jurado de programa de calouros na TV Itapoan, afiliada da Record TV na Bahia.