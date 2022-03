UEFS tem 22 vagas estudantis para universidades no exterior

A Assessoria Especial de Relações Institucionais (Aeri), da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), está com edital aberto para seleção de candidatos para o Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional.

Podem concorrer a uma vaga em instituições de ensino superior estrangeiras os alunos de graduação selecionados na segunda fase do edital 04/2019, cancelado em virtude da pandemia da covid-19. As inscrições vão até o dia 4 de abril.

Para concorrer é preciso estar regularmente matriculado em curso de graduação da Uefs, ter integralizado, no mínimo 30% e no máximo 75% da carga horária total do curso, comprometer-se a retornar à Uefs por pelo menos um semestre acadêmico antes da conclusão da graduação e possuir conhecimento intermediário do idioma em que serão ministradas as aulas na universidade estrangeira escolhida. O aluno não poderá concluir o curso de graduação enquanto estiver no exterior.

Estão sendo ofertadas 22 vagas para o segundo semestre de 2022. Na segunda fase do edital 04/2019 foram selecionados estudantes dos cursos de Administração, Biologia, Direito, Economia, Engenharias Civil, de Alimentos e da Computação, Geografia e História.

A lista completa dos estudantes aptos a concorrerem a uma vaga e o edital com outras informações sobre o Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional estão disponíveis no endereço http://aeri.uefs.br/