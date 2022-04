Cenas de violência envolvendo vereadores hoje na Prefeitura de Feira

O vídeo do site Acorda Cidade tem mais de 4 minutos de duração e mostra as cenas de hoje no Paço Municipal Maria Quitéria quando três vereadores e uma multidão de professoras lideradas pela APLB se manifestaram defronte ao prédio onde funciona a Prefeitura de Feira e em seguida forçaram o ingresso no prédio sendo impedidos por dois guardas municipais que são acusados de terem usado spray de pimenta contra os manifestantes.

Um dos vereadores é o próprio presidente da Câmara. Os outros dois são um vereador, policial, do PT e o professor vereador do Psol.

As imagens capturadas pelo Jornalismo e exibidas no vídeo não mostram o momento do disparo do spray mas os momentos anteriores ao fato quando os três vereadores, de dedo na cara dos dois guardas, especialmente um que se vê no lado direito do vídeo, em quem um dos vereadores chegou a bater fortemente no peito.

A reportagem mostra também os testemunhos de professoras suportamente atingidas pela pimenta além de cenas de cuidados especiais e atendimento do Samu. A situação ocorreu na porta que fica na Senhor dos Passos, ao pé da escada de madeira.

A Prefeitura divulgou uma nota onde não se refere ao uso de spray mas afirma que “a Guarda Municipal agiu com a energia necessária para exclusivamente defender o patrimônio público, até porque o prédio da Prefeitura Municipal é tombado como patrimônio histórico e cultural. Os manifestantes chegaram a danificar algumas portas, quebrando vidros.”