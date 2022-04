Vacinação contra sarampo e influenza começa em Feira nesta segunda

junto com a de Influenza, nesta segunda-feira, 4, em Feira de Santana. A estratégia adotada pelo Ministério da Saúde determina que os imunizantes sejam ofertados no mesmo dia para evitar o adiamento da aplicação, interrompendo a circulação dos vírus e protegendo os grupos mais vulneráveis. A Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo será iniciada,, nesta segunda-feira, 4, em Feira de Santana. A estratégia adotada pelo Ministério da Saúde determina que os imunizantes sejam ofertados no mesmo dia para evitar o adiamento da aplicação, interrompendo a circulação dos vírus e protegendo os grupos mais vulneráveis.

Durante todo o mês de abril, serão vacinadas crianças acima de 5 anos, adolescentes e adultos até 59 anos, que estejam com a caderneta de vacinação desatualizada para tríplice viral, além de trabalhadores da Saúde.

“Os imunizantes estarão disponíveis nas 104 salas de vacinas do município, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal, visto que, com a pandemia da Covid-19 as pessoas deixaram de tomar outras vacinas importantes”, explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carlita Correia.

O dia D da campanha será em 30 de abril. Na oportunidade, todas as unidades de saúde da rede pública municipal estarão abastecidas para garantir a atualização da caderneta de vacinação. Neste dia, será iniciada a campanha de vacinação contra o sarampo para crianças de 6 meses até 5 anos.

Para receber a dose da vacina é necessário apresentar documento de identidade, caderneta de vacinação e o cartão SUS. Todas as unidades básicas de saúde serão abastecidas com doses da vacina.

O município de Feira de Santana não registrou casos positivos para o sarampo nos últimos anos. Apenas um caso foi confirmado na cidade, no ano de 2019, após um período de 21 anos sem registros de casos positivos para a doença. A meta é imunizar 95% do público-alvo formado por crianças a partir dos 5 anos de vida.

CALENDÁRIO INFLUENZA – A primeira etapa da vacinação contra a Influenza, será realizada durante todo o mês de abril e irá abranger idosos a partir de 60 anos e trabalhadores da área da Saúde. Os demais grupos prioritários irão ser vacinados em maio.

