Wagner diz em Feira que Jerônimo conhece a Bahia como a palma da mão

A cidade de Feira de Santana recebeu o “time de Lula” neste domingo (3) para lançamento do Programa de Governo Participativo (PGP) 2022. Os pré-candidatos a governador, Jerônimo Rodrigues (PT), vice-governador, Geraldo Junior (MDB), e senador, Otto Alencar (PSD), reuniram mais de 3 mil pessoas no evento, que teve a participação do senador Jaques Wagner (PT) e mais de 50 lideranças políticas, entre deputados estaduais e federais, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

O PGP 2022 vai percorrer todos os territórios de identidade do estado para ouvir demandas e sugestões dos baianos e baianas para suas respectivas regiões. Essas propostas poderão fazer parte do Programa de Governo que será registrado na Justiça Eleitoral. “Para o time de Lula, é fundamental pensar projetos e ações ouvindo as pessoas. Em 2014 e 2018, coordenei o programa de governo de Rui Costa, que se tornou o governador que mais cumpriu compromissos de campanha em todo Brasil. Agora, é hora de escrever uma nova página nessa história de sucesso iniciada por Jaques Wagner e fortalecer esse projeto que tirou a Bahia do atraso”, afirmou Jerônimo Rodrigues.

O planejamento do PGP 2022 foi apresentado aos participantes do evento, que também celebrou o aniversário de 57 anos de Jerônimo. “Uma emoção muito grande viver este momento tão especial de minha vida em Feira de Santana, cidade que me acolheu tão bem quando me tornei professor da UEFS. Tenho laços muito fortes, familiares e amigos queridos em Feira”, acrescentou Jerônimo.

Em seu discurso no ato em Feira de Santana, o senador Otto Alencar fez uma comparação entre os dois grupos que vão disputar as eleições na Bahia. “A nossa bandeira está muito clara. São dois projetos. Um que visa trazer de volta o homem que tirou o Brasil do mapa da fome. Nós vamos enfrentar o candidato do governo federal na Bahia. Não há como esconder a face de quem apoiou na presidência”.

Para Geraldo Junior, o projeto vitorioso de 16 anos à frente do estado é motivo de orgulho para a Bahia e deve seguir com força e renovação com a eleição de Jerônimo. “Quando eu olho para Jerônimo, eu vejo simplicidade e emoção. Nós dois vamos desbravar, junto com Otto Alencar, a Bahia”, disse Geraldo. “Só tenho arrependimento de não ter vindo antes para um time que tem lado, para um time que tem identificação, que tem a cara do povo brasileiro, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva. É lula lá e Jerônimo cá”, acrescentou.

*Caravana do PGP*- A caravana com os pré-candidatos vai percorrer os 27 territórios de identidade a partir de 9 de abril, quando o time de Lula vai a Irecê, e no dia 10 em Seabra. Presente no lançamento do PGP em Feira de Santana, o presidente do Partido dos Trabalhadores da Bahia, Éden Valadares, afirmou que o Programa é um instrumento democrático para elaboração de propostas para o estado. “Nossa intenção é criar um Programa de Governo que esteja de acordo com as demandas e anseios da população e dialogue com todos. O objetivo é identificar quais são as soluções para os problemas atuais e pensar coletivamente para construir um projeto de futuro para a Bahia”.

Durante o ato em Feira de Santana, também foi lançado o site oficial do PGP, por meio do qual as pessoas poderão participar virtualmente sugerindo propostas aos pré-candidatos. Presente no evento, o senador Jaques Wagner afirmou que para cuidar da vida das pessoas é necessário conhecer suas necessidades. “Ninguém pode pensar melhor os problemas da Bahia do que vocês, que sabem onde está faltando estrada, sabem onde tá faltando apoio. Os dois programas vitoriosos de Rui tiveram como comandante nosso candidato Jerônimo Rodrigues, que rodou a Bahia inteira, conhece a Bahia como a palma de sua mão. Esse grupo que iniciou a caminhada em 2006 é surpresa, vitória e sucesso”.

Evandro Nascimento, reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Lorena Carneiro, representante do Levante popular, Conceição Borges, dos movimentos sociais, Lesliane Vieira, representante dos professores, e o prefeito de Santo Estevão, Rogério Costa, representando todos os prefeitos presentes, também contribuíram com o debate sobre o futuro da Bahia no evento, realizado no Zilas Cerimonial, no bairro Irmã Dulce.