Rui anuncia 74 milhões para abastecimento d’água na região de Feira

O governado Rui Costa esteve hoje (04/04) pela manhã no município de Santanópolis, a 36km de Feira ,onde assinou a autorização para licitação da 3ª etapa das obras de ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) de Feira de Santana. A obra vai contemplar a ampliação do Sistema Produtor e Adutor do SIAA de Feira e prevê a ampliação da Estação de Tratamento de Água existente, a construção de um reservatório com capacidade de armazenar 600 m3 de água, a implantação de uma Estação de Tratamento de Lodo, entre outras melhorias.

Com investimentos da ordem de R$ 74 milhões, a obra será realizada com recursos próprios da Embasa e beneficiará os municípios de Feira de Santana, Conceição da Feira, Santanópolis, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho e Santa Bárbara, com a ampliação do volume de água.

“Esta importante obra vai aumentar a capacidade de produção de água no Sistema Integrado de Feira de Santana e dará maior segurança hídrica para o abastecimento na região” explica o gerente regional Euvaldo dos Santos Neto. “E vem se somar aos demais investimentos que a Embasa vem fazendo nos últimos anos, que já ultrapassaram a marca de R$ 350 milhões”, relembra.