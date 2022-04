Vereadora recebe título de Cidadã Feirense concedido em 2008

Uma sessão solene foi realizada na manhã desta quarta-feira (6), na Câmara Municipal, para entregar o título de cidadã feirense à vereadora Eremita Mota (PSDB). O título foi concedido há 14 anos, em 2008, pelo então vereador Renildo Brito, mas só hoje foi entregue à homenageada. A escolha da data foi especial, porque é aniversário da vereadora.

Renildo Brito, vereador à época que concedeu o título a Eremita, disse, emocionado, que ela é uma grande amiga e que é suspeito para falar sobre a amizade dos dois. “Fui colega dela no Odorico Tavares há muitos anos. Ela não nasceu num berço de políticos, mas foi esposa de (Carlos) Madeira, político que teve destaque na época. Ela ajudou e somou ao trabalho do seu ex-marido, mas também conquistou seu espaço”, disse.

O ex-vereador declarou se sentir muito feliz em ter ajudado Eremita Mota a se eleger na última eleição. “Não posso deixar de falar isso, e também de dizer que você é feirense, Eremita, apesar de ter nascido em Castro Alves. Sem sombra de dúvidas, é uma honra, no seu aniversário, dar a você esse presente”.

Muito amigo da homenageada, o ex-vereador Roberto Tourinho disse que se sente inteiramente à vontade para falar sobre a amizade com Eremita. “A nossa relação começou no final dos anos 80, quando conheci aqui nesta Casa, à época, o seu esposo, Antonio Carlos Madeira. A amizade com ele se estendeu à sua esposa e aos seus queridos filhos. O tempo passou e, posteriormente, tive a oportunidade de conviver na companhia dela nos quatro dos cinco mandatos que tem nesta Casa. A vida pública é ingrata, mas há pessoas que permanecem amigas. E o que mais me admira nela é a sua determinação e sua posição firme”, afirmou.

Ainda, disse que o título não é um presente, mas um reconhecimento. “Ela é uma professora que entrou na vida pública e brilhou por mérito pessoal. O que posso dizer, Eremita, é que você é merecedora dessa homenagem que a Câmara e o povo de Feira de Santana lhe prestam hoje. Continue na sua caminhada e trajetória porque você é uma vitoriosa”.

A homenageada, em seu discurso, confessou que é a primeira vez que conseguem fazer uma surpresa para ela. E contou um pouco da sua história. “Saí de Castro Alves antes de completar 18 anos e estava concluindo o curso de professora primária. Meus pais estavam passando por um período muito difícil, mas pedi a eles para vir morar com duas primas aqui em Feira. Queria cursar Letras, mas o curso sempre foi durante o dia, e eu precisava trabalhar. Isso foi no final de 1978. Lembro que pedi o aval de meu pai, e ele disse que era pra eu vir e criar o meu caminho”, contou.

Disse que no quarto mês que estava morando com as primas, achou um emprego de vendedora conseguido pelo saudoso Rubens Carvalho. “Depois me tornei a boy da Le Biscuit. Minhas primas foram embora para Salvador e eu fiquei em Feira sozinha. Depois de um tempo conheci meu ex-marido e ele me ajudou, de pronto, com um fogão. Mudei de emprego para ter o almoço garantido, pois eu só comia à noite”.

Sobre seu ex-marido, disse que o primeiro contato foi quando ele a chamou para ir ao cinema. Depois de um tempo, ela aceitou o convite e, daí em diante, viveu por 15 anos com ele. “Tivemos dois filhos e, apesar de sempre trabalhar, fui e sou uma excelente mãe. Me separei em 2000, mas me mantive firme cuidando da minha família. Só a física quântica explica tudo que acontece em nossas vidas”, declarou a homenageada.

“Estou muito emocionada, com muita alegria no coração, e esse é um dia de poder compartilhar com todos vocês a minha história”, afirmou. E ainda brincou dizendo que se considera com 40 anos, com um espírito jovem. Natural de Castro Alves, Eremita Mota é professora por formação e vereadora de cinco mandatos, ocupando, atualmente, a 2ª secretaria da Mesa Diretiva da Casa Legislativa. Ela também é presidente do PSDB Mulher em Feira de Santana.

Já foi diretora de escolas da rede estadual de ensino, Secretária Municipal de Educação, chefe da Divisão de Ensino do 1° Grau, da Secretaria de Educação, e chefe da Divisão Família/Idoso, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 0Participaram da sessão solene, além dos vereadores da Casa, os dois filhos da homenageada, Yuri Mota e Ilka Mota, bem como funcionários, parentes e amigos da vereadora.