Depois de “Antônia e a Caça ao Tesouro Cósmico” (Editora Appris, 2020), o astrofísico e escritor Alan Alves Brito lança “Antônia e os cabelos que carregavam os segredos do Universo”.

“Em ambos os livros, ciência e literatura são tecnologias sociais para criarmos outros imaginários e mundos possíveis, sobretudo no chão das escolas“, diz o autor.

Livro ilustrado por Junior Pakapyn e prefaciado pela pedagoga e educadora Gleice Pinto, da rede pública de Salvador.

Alan nasceu em Feira de Santana (BA), atualmente mora em Porto Alegre (RS), professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com passagens por diversas universidades no exterior.(Mais no Facebook)

O cabelo crespo de Antônia aponta para a ancestralidade e carrega os segredos do Universo.

O livro estará disponível nos próximos dias via Editora Appris, Amazon e outras plataformas.