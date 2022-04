Semana Santa em Feira vai ser com tudo que o catolicismo tem direito

Missas, Benção dos Ramos, Procissão do Fogaréu, As Sete Dores de Maria, Procissão com o Senhor Morto e todas as atividades tradicionais da Igreja Católica irão acontecer em Feira de Santana a partir de domingo, 10, não mais on-line mas com a participação dos fiéis, conforme programação distribuída pela Arquidiocese Metropolitana. A Semana Santa ocupa um lugar central para a fé católica, pois é quando se recorda a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

Programação:

Domingo de Ramos, 10/04/2022

06:30h – Benção dos Ramos – Concentração na Capela Colégio Pe. Ovídio, seguida de Procissão e Missa na Catedral.

10h – Celebração Eucarística

17h – Celebração Eucarística

19h – Celebração Eucarística

Segunda-feira Santa, 11/04/2022, Celebração Mariana

09 às 12h e das 15h30min às 17h – Confissões

12h – Terço da Misericórdia e Benção da Saúde

17h – Celebração Eucarística

19:30h – Celebração Mariana: As Sete Dores de Maria

Terça-feira Santa, 12/04/2022 – Celebração Penitencial

09 às 12h e das 15 às 17h – Confissões

11h – Adoração

12h – Missa da Misericórdia

17h – Celebração Eucarística

19:30h – Celebração Penitencial

Quarta-feira Santa, 13/04/20022 – Procissão do Encontro

09h às 12h, e das 15h às 17h – Confissões

12h – Oração do Angelus e Recitação do Terço

17h – Celebração Eucarística

19:30h – Procissão do Encontro – Saída com a imagem de Nossa Senhora das Dores do Colégio Padre Ovídio.

Quinta-feira Santa, 14/05/2022 – Ceia do Senhor

08:30h – Missa do Crisma

18h – Celebração da Ceia do Senhor (Lava-pés)

20h – Procissão do Fogaréu – (saída da Capela do Hospital Dom Pedro de Alcantara)

19h30 – Vigília de adoração

Sexta-feira Santa, 15/04/2022 – Paixão do Senhor

08 às 15h – Dia de Oração – Passio Domini

16h – Celebração da Paixão, seguida de Procissão com o Senhor Morto.

Sábado Santo, 16/04/2022 – Vigília Pascal

19:30h – Celebração da Vigília Pascal

Domingo de Páscoa, 17/04/2022 – Ressurreição do Senhor

07h – Celebração Eucarística

10h – Celebração Eucarística

09h – Batizados

17h – Celebração Eucarística

19h – Celebração Eucarística

Foto/Jorge Magalhães: Procissão do Fogaréu em 2019