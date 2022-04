Feira e região no foco da campanha de Jerônimo

Feira de Santana e região estão no foco da campanha do candidato situacionista ao governo estadual, Jerônimo Rodrigues (PT). Este mês, somente na cidade de Feira, o candidato já esteve por duas vezes: a primeira, no início do mês, para lançar o Programa de Governo Participativo (PGP) com o qual pretende formatar o plano de governo e no fim de semana passado participou de eventos da Igreja Católica referentes à Semana Santana.

Nesta segunda, 18, o candidato petista está em Antônio Cardoso,na Região Metropolitana de Feira de Santana, onde receberá um título de cidadania outorgado pela Câmara Municipal, durante as comemorações pelos 60 anos de emancipação do município.

Além de segundo maior colégio eleitoral da Bahia, Feira de Santana é um dos maiores redutos de oposição aos governos petistas e onde o partido tem sofrido reiteradas derrotas eleitorais conduzidas pela liderança do ex-prefeito José Ronaldo (UB).

Na foto, o arcebispo Dom Zanoni ladeado pelo candidato Jerônimo e os deputaodos Zé Neto e Robinson Almeida, na procissão do Senhor Morto.