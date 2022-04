Zé Ronaldo ficou no UniãoBrasil a pedido de ACM Neto

Foi o próprio pré-candidato a governador da Bahia, ACM Neto (UB), quem pediu ao ex-prefeito de Feira, Zé Ronaldo, para não ingressar em outro partido e permanecer no União Brasil. O pedido de ACM Neto ocorreu em Salvador, segundo uma fonte que presenciou a conversa, no penúltimo dia da ‘janela partidária’, quando o ex-prefeito de Feira foi lhe comunicar sua saída do UB para outro partido.

Depois de ouvir de Neto que ele devia permanecer no UB, deu-se um diálogo,segundo uma fonte presente, mais ou menos nesses termos:

Ronaldo: eu tenho certeza que você não vai querer me ver de pijama durante a campanha…

ACM Neto: fique tranquilo, fique no partido, fique tranquilo…

A fonte não quis revelar qual era o partido no qual o ex-prefeito ia ingressar, segundo ela para não provocar ‘incômodos partidários’