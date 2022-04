Defensoria quer instalar em Feira uma Câmara de Conciliação de Saúde

O prefeito Colbert Martins Filho recebeu na manhã desta segunda-feira, 18, representantes da Defensoria Pública da Bahia que apresentaram proposta de instalação da Câmara de Conciliação de Saúde em Feira de Santana.

O projeto busca dar assistência ao cidadão resolvendo dificuldades no acesso à saúde por meio extrajudicial, ou seja, de forma amigável.

“Com isso, dificuldades em adquirir medicamentos, agendar ou realizar procedimentos médicos poderão ter soluções administrativas mais ágeis”, afirma o prefeito.

Na oportunidade, o gestor municipal sugeriu ampliar a proposta para as demandas da Assistência Social. No sudoeste do estado, o projeto já funciona no município de Vitória da Conquista.