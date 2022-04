Zé Neto entrega à Prefeitura projeto de requalificação da feira do Tomba

O deputado federal Zé Neto (PT) entregou nesta segunda-feira (18) à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano o projeto de reforma e requalificação da Praça do Tomba, em Feira de Santana. Orçado em R$ 4 milhões, sendo R$ 1,5 milhão com emenda de Zé Neto e R$ 2,5 milhões de recursos do Governo do Estado, o projeto foi recebido pelo secretário Sérgio Carneiro, o arquiteto Luiz Paolino e a assessora jurídica da SEDUR, Kátia Cristina.

A iniciativa, segundo ele, é para que o município autorize o mais breve possível a execução do projeto, discutido em audiência pública com a comunidade do Tomba e região no mês passado e apresentado ao secretário de Planejamento, Carlos Brito, em fevereiro deste ano.

“Além disso, essa foi uma das pautas tratadas no encontro promovido por representantes da CDL e ACEFS com nosso Mandato e o prefeito Colbert Martins Filho, na última segunda-feira (11). Portanto, a nossa intenção é legitimar esse projeto, nasceu através da Caravana Ouvindo Feira, idealizado por nós junto com os Mandatos Itinerantes do deputado estadual Robinson Almeida e dos vereadores Silvio Dias, Professor Ivamberg e Luiz da Feira, e que já recebeu diversas sugestões oriundas de consultas e audiências públicas nos últimos quatro meses, para que possa de fato atender as necessidades da população feirense“, explicou Zé Neto.

Participaram da entrega do projeto os vereadores Silvio Dias e Luiz da Feira, e representações do deputado Robinson Almeida e do vereador Professor Ivamberg.