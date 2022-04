“Nós somos o SUS”, diz presidente do Fórum de Agentes Comunitários

“Os agentes comunitários de endemias são a cara, os pés, os olhos, a movimentação do SUS na casa do trabalhador brasileiro.Nós somos o SUS, “, disse ontem a presidente do Fórum Nacional de Agentes Comunitários, Valda Acs, em entrevista ao repórter Edvaldo Peixoto (Rádio Sociedade News) na Câmara de Vereadores de Feira onde participava da manifestação dos 51 agentes demitidos pela Prefeitura de Feira.

A presidente do Fórum destacou o desperdício, com a demissão, de capacitação e de investimentos do SUS na formação dos agentes. “São trabalhadores capacitados que não podem simplesmente serem deixado de fora do atendimento”, ressaltou.

Os agentes demitidos em Feira querem a imediata reintegração e ontem compareceram mais uma vez à Câmara de Vereaores solicitando o apoio do Poder Legislativo.