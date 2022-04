Prefeitura solicita à Câmara autorização de empréstimo para obras de saneamento e mobilidade

A Prefeitura de Feira de Santana encaminhou nesta quarta-feira, 20, o projeto de autorização à Câmara Municipal para empréstimo no valor de R$ 246 milhões e 100 mil para a execução de obras de saneamento, meio ambiente e mobilidade na sede e nos distritos.

Os locais e ideias de como serão feitas as obras foram mostradas recentemente pelo Prefeito à imprensa e vereadores, em encontro no Parque do Saber.

“Neste período chuvoso fica clara a necessidade da execução de obras de drenagem, principalmente nas áreas mais afetadas pelas chuvas. Por isso, é importante que o Poder Legislativo aprove a nossa solicitação”, afirma o prefeito Colbert Martins Filho.

As obras, além de impactarem na qualidade de vida do feirense e diretamente na economia local, fixarão novos vetores de atração de investimento para o desenvolvimento do município.

O valor será destinado à construção de dois novos viadutos, sendo um ligando o Sobradinho ao Morada das Árvores e outro no conjunto Feira IX, na saída da rua Tomé de Souza.

Também está prevista a recuperação da lagoa do Prato Raso, implantando redes de drenagem, bem como a construção da avenida Vale do Pojuca, ligando as avenidas Ayrton Sena e a Artêmia Pires, e a ampliação da avenida Ayrton Sena via Aeroporto.

A ligação do bairro Tomba com a BR 324, construção de ciclovias nas avenidas Noide Cerqueira, Francisco Fraga Maia e Maria Quitéria, além da duplicação da Artêmia Pires e a construção de uma avenida para ligar a Ayrton Sena com o Aeroporto João Durval Carneiro.

Também é intenção da Prefeitura realizar a drenagem e recuperação do entorno da Lagoa Grande, assim como implantar rede de drenagem nas bacias do Pojuca, Subaé e Jacuípe.

A 2ª etapa do projeto Novo Centro que vai contemplar a reforma das praças Fróes da Motta, da Matriz e a D. Pedro II, mais conhecida como Praça do Nordestino, também será uma das propostas a serem executadas pela administração municipal.