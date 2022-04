Dom Zanoni participa da 59ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil

O arcebispo de Feira de Santana, Dom Zanoni Demetino participa da primeira etapa da 59ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil que acontece em Porto Alegre, RS, e este ano tem como tema central a “Igreja Sinodal – Comunhão, Participação e Missão”, em sintonia com o processo do Sínodo 2021-2023, convocado pelo Papa Francisco.

O encontro terá seis temas prioritários, entre eles o relatório anual do Presidente, o informe econômico e assuntos das Comissões Episcopais para a Liturgia, para a Tradução dos Textos Litúrgicos (CETEL) e para a Doutrina da Fé (CEPDF).

Outros 30 temas estão na pauta desta etapa virtual da 59ª Assembleia Geral da CNBB. São assuntos de estudo, comunicações, análises de conjuntura e os temas que não exigem votações presenciais do episcopado brasileiro.

Será também nesta primeira etapa que os bispos se ocuparão de preparar as mensagens ao Papa, ao prefeito da Congregação para os Bispos e ao povo brasileiro.